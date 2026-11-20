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اقتصاد
كركي: فسخ التعاقد مع مختبر وطبيبة... و363 مليار ل.ل. للأطبّاء والمستشفيات
2026-11-20 | 05:11
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كركي: فسخ التعاقد مع مختبر وطبيبة... و363 مليار ل.ل. للأطبّاء والمستشفيات
قرر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إحالة ملف طبيبة مختبر إلى القضاء، بعدما ثبت استمرارها في إصدار فواتير فحوص مخبرية لمصلحة المضمونين، رغم إلغاء وزارة الصحة العامة ترخيص مختبرها "فرست لاب" في 20/3/2025.
وأوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق أن معلومات وردت إلى الإدارة دفعت كركي إلى تكليف مديرية التفتيش بالتحقيق، وبعد ثبوت المخالفة أصدر قرارين: الأول في 13/11/2026 برقم 594، فسخ بموجبه التعاقد مع مختبرات "فرست لاب"، والثاني في 19/11/2026 برقم 606، فسخ بموجبه التعاقد مع الطبيبة (س. م. ب. ق) وأحال ملفها إلى مصلحة القضايا للادعاء عليها وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً.
ووسّع كركي دائرة التحقيق لتشمل المستشفى التي عملت فيها الطبيبة، وطالب باسترداد كامل المبالغ المدفوعة من دون وجه حق منها شخصياً، وحظّر صرف أي معاملة تحمل توقيعها.
مالياً، وقّع كركي ثلاثة قرارات حملت الأرقام 603 و604 و605، قضت بدفع سلفات جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 363 مليار ليرة، تغطي 4809 معاملات، وتُحوَّل خلال أيام.
وبذلك بلغت السلفات الاستشفائية منذ مطلع العام نحو 6475 مليار ليرة، وارتفع إجمالي المدفوعات للقطاع الاستشفائي مع بدل غسيل الكلى إلى نحو 7900 مليار ليرة، أي 88 مليون دولار.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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كركي
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