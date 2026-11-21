لقاء بين حاكم مصرف لبنان وجهاد أزعور في واشنطن... والمناقشات أفضت إلى وضع خطة عمل حتى نهاية العام

اجتمع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضمن جولته في واشنطن مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بحضور فريق الصندوق المعني بلبنان، لتقييم التقدم المحرز في بلورة المبادئ الأساسية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.



واتسمت المناقشات بالإيجابية البناءة، وأفضت إلى وضع خطة عمل حتى نهاية العام، تهدف إلى تثبيت نقاط التوافق واستكمال البحث في المسائل التي تتطلب مزيداً من التوضيح وتحديد آليات تطبيقها، بما يراعي متطلبات صندوق النقد الدولي ورؤية مصرف لبنان، وبالتوافق مع الحكومة اللبنانية.