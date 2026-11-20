هاني في افتتاح معرض Agri Lebanon: الصادرات الزراعية اللبنانية سجلت ارتفاعا بنسبة 52% مقارنة بعام 2025

افتتح وزير الزراعة نزار هاني معرض Agri Lebanon في بيروت هول - حرش تابت، ممثلا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. ودعا إلى "إنشاء صندوق للضمان الزراعي وإرساء منظومة لإدارة المخاطر"، عارضا أولويات الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2035، وفي مقدمها تطوير سجل المزارعين، وتتبع المنتجات من المزرعة إلى المستهلك، وتوفير تمويل يراعي دورات الإنتاج الزراعي.



وشهد حفل الافتتاح حضورا رسميا ودبلوماسيا ونقابيا واسعا، تقدمه وزراء الزراعة في سوريا باسل السويدان، والأردن صائب خريسات، والعراق عبد الرحيم الشمري، وفاعليات سياسية ودبلوماسية وممثلين عن المنظمات العربية والدولية وعن الشركات والقطاع الخاص، فضلا عن مزارعين ومنتجين ومصدرين وعارضين.



وبعد قص الشريط وجولة في أجنحة المعرض، اقيمت ندوة عن"ربط الأسواق الزراعية العربية: التعاون الإقليمي وتسهيل التجارة والتكامل العربي"، بمشاركة وزراء الزراعة في لبنان وسوريا والأردن والعراق، ادارها الإعلامي غسان حجار.



هاني



وفي كلمة له، أشار هاني الى أن "اللقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الاجتماع الوزاري الزراعي الرباعي، شكلت محطة لتطوير التعاون بين الدول الأربع". وحدد "أربعة مجالات للعمل المشترك تشمل تسهيل حركة التجارة والنقل والعبور، وتعزيز منظومات الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وتطوير التعاون في البحث العلمي والإرشاد الزراعي والتكنولوجيا، وتشجيع الاستثمارات الزراعية المشتركة".



وربط هذه الأولويات بـ"خفض تكاليف النقل والحد من تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد وفتح أسواق أوسع أمام المزارعين"، كاشفا أن "الصادرات الزراعية اللبنانية سجلت، وفق الأرقام التي عرضها في كلمته، ارتفاعا بنسبة 52 في المئة مقارنة بعام 2025، وبنسبة 42 في المئة مقارنة بعام 2024". وشدد على "مواصلة العمل لتحسين جودة الإنتاج وتطوير الخدمات اللوجستية وتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية".



وأوضح أن "الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2035 تستهدف تحسين دخل المزارعين، وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع تغير المناخ، ورفع تنافسية المنتجات اللبنانية، وترسيخ حوكمة القطاع بالشراكة مع شبكة شركاء الزراعة والتعاونيات والجامعات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية". ووضع "سجل المزارعين في صلب هذا المسار"، موضحا أن "البيانات عن مواقع المزارعين وطبيعة إنتاجهم واحتياجاتهم تتيح توجيه الدعم والإرشاد والتمويل بدقة أكبر"، وقال: "تعمل الوزارة بالتوازي على تسجيل المزارع والبساتين وربط بياناتها بمنظومة تتبع تغطي مراحل الإنتاج والتوضيب والتسويق، بما يدعم الرقابة على الجودة وسلامة الغذاء ويعزز الثقة بالمنتج اللبناني".



وأشار إلى أن "استراتيجية الاستثمار الزراعي تركز على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل، تشمل إدارة المياه والري، والتبريد والتوضيب، والتصنيع الغذائي، والطاقة والرقمنة"، لافتا إلى "أهمية تطوير أدوات تمويل تراعي خصوصية دورات الإنتاج وتسهل وصول المزارعين والتعاونيات والمؤسسات الزراعية إليها، بما يدعم القيمة المضافة ويوفر فرص عمل في المناطق الريفية".



واستند هاني في دعوته إلى "إنشاء صندوق للتأمين الزراعي إلى الخسائر التي ألحقتها موجة الجليد والصقيع بجزء من الموسم الخريفي في البقاع الشمالي والأوسط"، داعيا إلى "وضع آليات تتيح التأمين على المحاصيل والأصول الإنتاجية ودخل المزارعين في مواجهة الصقيع والبرد والجفاف والحرائق والكوارث الطبيعية، وإلى العمل على توفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للمزارعين والصيادين".



وفي ملف التعافي من الحرب، قال: "إن تقديرات وزارة الزراعة تشير إلى أن تداعيات الحرب طالت نحو 22.5 في المئة من إجمالي المساحة الزراعية في لبنان".

وأوضح أن "إعادة التأهيل في الجنوب والمناطق المتضررة يجب أن تشمل الأراضي والبساتين وشبكات الري والمنشآت الزراعية ومراكز الإنتاج والتوضيب"، مشددا على "توظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتوسيع تطبيقات الزراعة الدقيقة، وتحسين مراقبة الجودة والحد من الفاقد الغذائي".



وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على تحديث الإدارة الزراعية ورقمنة خدماتها وتعزيز التنسيق بين الإدارة العامة للزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمشروع الأخضر والمديرية العامة للتعاونيات". وأكد أن "تطوير سلاسل القيمة الزراعية والغذائية يجب أن يوفر للمزارع سعرا عادلا يتيح له مواصلة الإنتاج، وللمستهلك غذاء آمنا وعالي الجودة بسعر يتناسب مع قدرته الشرائية".



وأعلن "افتتاح المعرض باسم رئيس مجلس الوزراء"، داعيا إلى "استخدامه منصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات بين المزارعين والباحثين والمنتجين والمصدرين والمستثمرين، وإشراك الشباب في تطوير مشاريع الزراعة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي".