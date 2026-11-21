هاني خلال إطلاق "الفاو" تطبيق "محصولي": خطوة عملية نحو تعزيز الإدارة الاقتصادية للمزرعة

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) رسمياً تطبيق محصولي (Mahsouli) خلال مشاركتها في معرض "AgriLebanon"، وذلك في إطار مشروع مشترك بين الفاو ووزارة الزراعة، بتمويل من الدنمارك.



وجرى الإطلاق بحضور وزير الزراعة نزار هاني، وجاكوب فابر، المستشار الممثل لسفيرة الدنمارك لدى لبنان ميته ثايسن، وممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان فيرونيكا كواترولا وعدد من المدراء العامين والمستشارين والمهتمين.



ويهدف تطبيق "محصولي" إلى دعم المزارعين في تحليل تكاليف الإنتاج والعائدات المتوقعة من مختلف المحاصيل والاستثمارات الزراعية. ويأتي إطلاقه في لبنان عام 2026، بتمويل من حكومة الدنمارك، ليضع هذه الأداة الرقمية العملية في متناول المزارعين والمزارعات والمرشدين والمرشدات الزراعيين في مختلف المناطق اللبنانية. ويتيح التطبيق للمستخدمين احتساب تكاليف الإنتاج وتقدير العوائد المتوقعة من مختلف المحاصيل والاستثمارات الزراعية، بما يساعدهم على اختيار المحاصيل الأنسب، والتخطيط بشكل أفضل، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.



وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، شدّد وزير الزراعة نزار هاني على أهمية الابتكار الرقمي في تعزيز القطاع الزراعي في لبنان، قائلاً: "يشكّل إطلاق تطبيق "محصولي" خطوة عملية نحو تعزيز الإدارة الاقتصادية للمزرعة، وربط الإرشاد الزراعي بأدوات رقمية تدعم القرار المبني على البيانات. فاحتساب تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمل والري، ومقارنتها بالعائدات المتوقعة، يتيح للمزارعين والمزارعات تقييم الجدوى الاقتصادية لخياراتهم، وتحديد احتياجاتهم التمويلية، وتوجيه استثماراتهم بكفاءة أكبر. وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل تقلّب أسعار المدخلات والمنتجات والضغوط المناخية التي تؤثر في الإنتاج الزراعي.



وأضاف: "تكمن قيمة هذه الأداة في استخدامها ضمن منظومة إرشادية فاعلة، تستند إلى بيانات محلية دقيقة ومحدّثة، وتساعد المزارع على فهم النتائج وحدود التقديرات، إذ تبقى العائدات المتوقعة مرتبطة بظروف الإنتاج والسوق. ومن هنا، نؤكد أهمية تدريب المزارعين والمرشدين الزراعيين على توظيف التطبيق في التخطيط للموسم وتقييم الخيارات الاستثمارية، بما يعزّز كفاءة استخدام المياه والأرض ورأس المال، ويحسّن ربحية المزرعة وقدرتها على الصمود. ونثمّن شراكتنا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ودعم حكومة الدنمارك في إتاحة حلول عملية تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان".



من جهته، قال المستشار الممثل لسفيرة الدنمارك لدى لبنان جاكوب فابر: "يشكّل القطاع الزراعي ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، ومصدرًا مهمًا لسبل العيش في المناطق الريفية، وعنصرًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي. وفي الدنمارك، لمسنا كيف تسهم المعارف والتكنولوجيات الحديثة في تعزيز إنتاجية المزارعين وقدرتهم على الصمود. ويُعدّ تطبيق "محصولي" أداة عملية تساعد المزارعين على تحسين التخطيط واتخاذ قرارات مدروسة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من كل استثمار. وتفخر الدنمارك بدعم هذه المبادرة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة، في إطار التزامنا بدعم قطاع زراعي أكثر استدامة وقدرة على الصمود في لبنان."



بدورها، شدّدت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان فيرونيكا كواترولا على أهمية جعل الابتكار في متناول المجتمعات الزراعية. وقالت: "لا يقتصر الابتكار على التكنولوجيا بحد ذاتها، بل يتمثل في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تحسّن حياة الناس اليومية. ومن خلال تطبيق "محصولي"، نسعى إلى وضع معلومات مفيدة مباشرة في أيدي المزارعين، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المحاصيل التي يزرعونها، والاستثمارات التي يقومون بها، وكيفية استخدام مواردهم".



وشكّل إطلاق التطبيق ضمن معرض "AgriLebanon" فرصة لتعريف المزارعين ومختلف الجهات المعنية بهذه الأداة الرقمية، وإتاحة المجال للتعرّف عن قرب على مزاياها واستخداماتها العملية، بما يقرّب الابتكار من الفئات التي صُمّم التطبيق لخدمتها.



وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام "الفاو" المستمر، بالشراكة مع وزارة الزراعة والجهات الداعمة، بتعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير القدرات الوطنية، ودعم قطاع زراعي أكثر إنتاجية وقدرة على الصمود واستدامة في لبنان.