عقود النفط الأميركي تهبط دون 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ آب



تراجعت أسعار النفط الأميركي في العقود الرئيسية إلى ما دون 80 دولارا للبرميل الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ آب.



وتأتي التراجعات رغم استمرار الحرب في الشرق الأوسط، مع ترقب المستثمرين عودة السوق إلى حالة الفائض في المعروض.



وهوى خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة بأكثر من أربعة بالمئة إلى 79,95 دولارا للبرميل، فيما انخفض خام برنت بحر الشمال بنسبة 4,1 بالمئة إلى 88,75 دولارا للبرميل.