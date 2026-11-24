بمشاركة أكثر من 80 شركة... شحادة وشقير يفتتحان ورشة عمل تدريبية عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي والحماية من المخاطر

افتتح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ورشة عمل تدريبية نظمها تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، برعاية الوزير كمال شحادة، وبالتنسيق والتعاون والشراكة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية وغرفة بيروت وجبل لبنان، تحت عنوان "استراتيجية الذكاء الاصطناعي والحماية من المخاطر... نحو نتائج ملموسة" قدمها خبير الذكاء الاصطناعي رودي شوشاني.



وتأتي هذه الورشة في إطار سلسلة ورش عمل تدريبية نظمها التجمع خلال الفترة الماضية، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتعزيز قدرات الشركات اللبنانية على الاستفادة من التحولات الرقمية وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير أعمالها ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها.



وشهدت الورشة مشاركة واسعة، حيث حضرها حشد من أعضاء مجلس إدارة التجمع وأعضائه، إلى جانب ممثلين عن عدد كبير من الشركات اللبنانية، وناهز عدد الجهات والشركات المشاركة نحو 80 شركة.



شقير



بداية، تحدث شقير مرحبا بالوزير كمال شحادة.وهنأ شقير تجمع الشركات اللبنانية برئاسة البواب، على الجهود المميزة التي يبذلها من خلال تنظيم ورش العمل والأنشطة المتخصصة، وعلى اهتمامه المتواصل بموضوع الذكاء الاصطناعي، وحرصه على وضع الشركات اللبنانية في صلب هذا التحول التكنولوجي الكبير، وتمكينها من مواكبته والاستفادة من إمكاناته وتطبيقاته.



واعتبر أن "هذه المبادرات ليست مجرد أنشطة تدريبية، بل هي استثمار في المستقبل، وخطوة أساسية نحو بناء قطاع خاص أكثر تطوراً وابتكاراً وقدرة على المنافسة. وهي تندرج في صلب الأهداف التي تعمل الهيئات الاقتصادية على تحقيقها، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية الشركات اللبنانية والاقتصاد الوطني، ورفع قدرتهما على التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة".



وقال شقير: "مما لاشك فيه، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً تكنولوجياً أو خياراً يمكن تأجيله، بل أصبح عاملاً أساسياً في تحديد مستقبل الاقتصادات والشركات، وفي رسم موازين التنافسية والإنتاجية والابتكار في العالم. ومن هنا، فإن التحدي أمامنا ليس فقط في مواكبة هذا التحول، بل في أن نكون جزءاً فاعلاً منه، وأن نحسن توظيفه في تطوير اقتصادنا وتعزيز قدرات مؤسساتنا".



ولفت شقير إلى أن "الحفاظ على هوية لبنان الاقتصادية، واستعادة دوره ومكانته كمركز اقتصادي في المنطقة، يفرضان علينا الدخول بقوة إلى عالم الذكاء الاصطناعي، خصوصاً أننا نملك، مقومات حقيقية تؤهلنا للنجاح في هذا المجال، وفي مقدمتها الثروة البشرية اللبنانية، بما تتمتع به من كفاءات علمية ومهارات تقنية وقدرات إبداعية"، مشدداً على أن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل لبنان. وقال: "نحن أمام فرصة ينبغي ألا نضيّعها، بل علينا أن نحسن استثمارها لتحويل ما نملكه من طاقات بشرية ومعرفية إلى قيمة اقتصادية مضافة وفرص عمل ونمو مستدام".



البواب



من جهته، لفت البواب إلى أن "هدفنا في تجمع الشركات اللبنانية واضح، هو تمكين الشركات والمؤسسات اللبنانية من دخول عالم الذكاء الاصطناعي، ومواكبة التحول التكنولوجي، وتحويل الفرص التي يتيحها إلى قيمة اقتصادية وإنتاجية حقيقية". وقال: "انطلاقاً من هذه القناعة، وضعنا الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولوياتنا، وعملنا على ترجمة ذلك إلى خطوات عملية. فنظمنا حتى اليوم أربع ندوات وورش عمل متخصصة في هذا المجال، وتشكل ورشتنا اليوم المحطة الخامسة، على أن نستكمل هذا المسار خلال العام المقبل بثلاث ورش تدريبية إضافية، ضمن برنامج يهدف إلى تزويد الشركات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتوظيف هذه التكنولوجيا في أعمالها".



وأضاف البواب: "نحن نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً أو ترفاً تكنولوجياً، بل أصبح ضرورة تنافسية، وعاملاً أساسياً في تطوير الأعمال وزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء وخفض الكلفة. وهو لا يغيّر الأدوات فحسب، بل يعيد رسم طريقة إدارة الشركات والإنتاج والتسويق واتخاذ القرارات"، مشدداً على إن التحدي أمام شركاتنا لا يقتصر على التعرف إلى هذه التكنولوجيا، بل يتمثل في الانتقال سريعاً إلى استخدامها وتطبيقها بصورة عملية وفاعلة، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.



واعتبر البواب في المقابل أنه لا بد من التعامل بجدية مع المخاطر التي ترافق هذا التحول، خصوصاً في ما يتعلق بأمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية والحوكمة والاستخدام المسؤول. وقال: "إننا في تجمع الشركات اللبنانية نعتبر أن الاستثمار في المعرفة والتدريب هو استثمار مباشر في مستقبل الشركات والاقتصاد الوطني، مبدياً حرصه على أن تكون ورش العمل التي ننظمها منصات عملية لنقل الخبرات، ومساعدة المؤسسات على الانتقال من مرحلة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة اعتماده في صلب أعمالها".



شحادة



وأكّد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرّد أداة لمساعدة الموظفين على إنجاز مهامهم، بل أصبح عاملاً أساسياً في تطوير أداء المؤسسات وإعادة تصميم عملياتها وطرق إدارتها.



وخلال كلمة ألقاها في ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، عرض شحادة أبرز التحوّلات في هذا المجال، من الأنظمة القادرة على تنفيذ المهام وإدارة العمليات، إلى الحلول المتخصصة التي تعتمد بيانات المؤسسات، والتطبيقات التي تستخدم الصوت والصور، وصولاً إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة لحماية المعلومات الحساسة.



وشدّد على أن الاستثمار الناجح في الذكاء الاصطناعي يبدأ بتنظيم البيانات وضمان جودتها، وإعادة تصميم آليات العمل بالتعاون مع الموظفين، ووضع ضوابط واضحة لحماية المعلومات، إلى جانب قياس الكلفة والعائد الاقتصادي قبل اعتماد الحلول وتوسيع استخدامها.



وعرض شحادة أبرز المسارات التي تعمل الوزارة على تطويرها لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وتشمل إنشاء صندوق للصناديق للاستثمار في شركات التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، وتأمين خطوط ائتمان لتمويل التحوّل الرقمي في القطاع الخاص، وإطلاق برامج تمويل مشترك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير أرصدة للخدمات السحابية للشركات المستثمرة في الذكاء الاصطناعي.



كما دعا إلى التركيز على القطاعات التي تتيح تطوير حلول قابلة للتسويق والتصدير، ولا سيما الصحة والتأمين والإعلام والصناعات الغذائية، مشدّداً على أهمية توفير أطر تنظيمية واضحة لحماية البيانات والأمن السيبراني، واستكمال بناء البنية التحتية الرقمية، بما يشمل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والسجلات القابلة للتشغيل المشترك.



وأشار إلى أهمية الاستفادة من الانتشار اللبناني لفتح أسواق جديدة واستقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الشركات اللبنانية تستطيع البدء بتطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق محدود، ثم توسيع استخدامه تدريجياً وفق النتائج المحققة.



ودعا شحادة قادة الأعمال إلى اختيار عمليات داخل مؤسساتهم تحتاج إلى التطوير، واختبار حلول عملية خلال تسعين يوماً، على أن تستند قرارات الاستثمار اللاحقة إلى نتائج ومؤشرات واضحة.



وبعد الإفتتاح، قدم خبير الذكاء الاصطناعي رودي شوشاني عرضاً مطولاً استمر طوال اليوم عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي والحماية من المخاطر.

