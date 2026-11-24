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اقتصاد
جابر يُجري مناقلات في أربع أمانات للسجلّ العقاري ويحيل موظفين إلى النيابة العامة التمييزية والتفتيش المركزي
2026-11-24 | 09:16
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جابر يُجري مناقلات في أربع أمانات للسجلّ العقاري ويحيل موظفين إلى النيابة العامة التمييزية والتفتيش المركزي
إنفاذاً للإجراءات التي باشرها وزير المالية ياسين جابر وأعلن عنها الأسبوع الماضي لضبط العمل في المديريات كافة التابعة لوزارة المالية ومنها المديرية العامة للشؤون العقارية، بما فيها أمانات السجلّ العقاري ودوائر المساحة وسائر الوحدات التابعة لها، ومنع أيّ استغلال للوظيفة أو إخلال بمقتضياتها، أصدر جابر اليوم، في خطوة أولى، قرارات بإجراء مناقلات في أمانات السجلّ العقاري في عاليه وجزين ومرجعيون وصور.
كما أحال عدداً من الموظفين إلى النيابة العامة التمييزية والتفتيش المركزي، ووضع آخرين في التصرّف.
وأكّد جابر أنّ هذه الإجراءات بدأت وستستمرّ حتى وضع حدّ لكلّ من يتعمّد عرقلة معاملة أو يستغلّ موقعه لطلب منفعة لقاء إنجازها، مشدّداً على أنّ من حقّ كلّ مواطن أن تُنجَز معاملته وفق الأصول وفي مهلتها، من دون تحميله أيّ كلفة خارج الرسوم الرسمية.
وجدّد جابر دعوته كلّ مواطن يواجه عرقلة في إنجاز معاملته أو يُطلب منه دفع مبلغ خارج الرسوم الرسمية، إلى إبلاغ أمانة سر وزير المالية مباشرةً أو تقديم شكوى عبر باب الشكاوى على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية.
وشدّد على أنّ تقديم الشكوى عبر هاتين القناتين هو السبيل الوحيد لتمكين الوزارة من التحقّق من الوقائع، ومعالجة الشكوى، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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أخبار لبنان
اقتصاد
ياسين جابر
أمانات للسجلّ العقاري
النيابة العامة التمييزية
التفتيش المركزي
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