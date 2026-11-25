ناقشت لجنة المال والموازنة، موازنات وزارة التنمية الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، ووزارات المهجرين والشباب والرياضة والزراعة، إضافة إلى الصندوق المركزي للمهجرين. وأقرّت البنود التشغيلية، فيما علقت بنودا في وزارات الزراعة والشباب والرياضة والمهجرين، إلى حين تزويدها بتقارير مفصّلة عن المساهمات والهبات للقطاعين العام والخاص، وعن الإنفاق على ملفات المهجرين.وأوصت اللجنة بإقفال ملف المهجرين، مطالبةً بتقديم تصور كامل عن كلفة الإقفال. وفي هذا السياق، اعتبر رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أنّه "من المعيب بقاء صندوق ووزارة للمهجرين بعد 30 سنة على انتهاء الحرب".وفي ما يتعلق بوزارة الزراعة، أوضح كنعان "ان المناقشات ركّزت على تمكينها من تعزيز أوضاع التعاونيات الزراعية والمشروع الأخضر، بما يساهم في دعم المزارعين وتطوير محاصيلهم وحمايتهم من الكوارث وانعكاساتها".أما موازنة وزارة الشباب والرياضة، فأشار كنعان الى"على الإهمال الذي يطال المنشآت الرياضية، والحاجة إلى معالجته، من مدينة كميل شمعون الرياضية إلى المسبح الأولمبي في المتن وملعبي برج حمود وطرابلس".وأشار كنعان إلى "أنّ هذه المنشآت كلّفت الدولة ملايين الدولارات، فيما بات وجودها مهدداً"، لافتاً إلى "أنّ اللجنة طلبت من الوزارة تقديم تصور واضح لمعالجة أوضاعها ووضع الإمكانات اللازمة لذلك".كما طلبت اللجنة تقريراً مفصّلاً عن معايير توزيع المساهمات على الاتحادات الرياضية والبلديات خلال السنة الماضية، وما هو مرتقب للسنة المقبلة.