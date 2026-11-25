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اقتصاد
جابر إستقبل وفدا إماراتيا وتابع مراحل تطويع ٣٠٠ خفير متمرّن في الضابطة الجمركية و١٥٠ مساعدا في الادارة الجمركية
2026-11-25 | 08:23
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جابر إستقبل وفدا إماراتيا وتابع مراحل تطويع ٣٠٠ خفير متمرّن في الضابطة الجمركية و١٥٠ مساعدا في الادارة الجمركية
استقبل وزير المالية ياسين جابر، وفدا إماراتيا، ضم: وزير الدولة في وزارة الخارجية سعيد بن مبارك الهاجري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان فهد الكعبي وعددا من المستشارين الإماراتيين في الخارجية ودائرة الطاقة.
واستعرض الجانبان الأوضاع العامة في المنطقة والتحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية على مسار التنمية، وبحثا انعكاسات هذه التطوّرات على النشاط الاقتصادي وفرص الاستثمار في لبنان والمنطقة.
وعرض جابر أبرز الإصلاحات المالية التي تعمل عليها الوزارة في اداراتها كافة، ولا سيّما في مجالات إدارة المالية العامة وتطوير الإدارتين الضريبية والجمركية.
وبحث جابرمع الوفد في سبل تطوير التعاون بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية.
إجراءات تطويع ٣٠٠ خفير متمرّن
وفي سياق منفصل، تابع جابر مراحل إجراءات تطويع ٣٠٠ خفير متمرّن، كان أعطى موافقته عليها في وقت سابق، بناءً على طلب المجلس الأعلى للجمارك، لسدّ النقص المتوقّع في عديد الضابطة الجمركية وتعزيز قدرتها على مراقبة المعابر ومكافحة التهريب وضبط المخالفات وحماية إيرادات الخزينة.
وكان جابر استند في موافقته انطلاقاً من الدور التقريري له في عمل الضابطة، وإلى توافر الاعتمادات اللازمة في موازنة إدارة الجمارك لعام ٢٠٢٦ لتغطية رواتب الخفراء المتمرّنين وملحقاتها عن الفترة المتبقّية من العام الجاري، فيما لحظت وزارة المالية في مشروع موازنة عام ٢٠٢٧ كلفة تطويعهم.
وجاء في الكتاب الذي رفعه رئيس المجلس الأعلى للجمارك، العميد مصباح خليل، إلى وزير المالية "أنّ قسماً كبيراً من عناصر الضابطة الجمركية سيُحال إلى التقاعد خلال أقلّ من سنتين، وأنّ عدد الخفراء مرشّح لمزيد من التراجع مع اقتراب صدور قانون تسوية أوضاع رتباء الضابطة وأفرادها، وما يترتّب عليه من ترفيع عدد من الخفراء إلى رتب أعلى".
الى ذلك تابع أيضاً المراحل التي قطعتها الاجراءات الرامية الى اجراء مباراة لملء ١٥٠ مركزاً شاغراً لوظيفة مراقب مساعد في ادارة الجمارك عبر مجلس الخدمة المدنية، وذلك في اطار خطة تطوير دور الجمارك وضبط التهريب والتهرب الجمركي.
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