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اقتصاد
الهيئات الاقتصادية بحثت مع وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في إنشاء صندوق لتوفير التمويل للقطاع الخاص اللبناني
2026-11-26 | 09:14
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الهيئات الاقتصادية بحثت مع وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في إنشاء صندوق لتوفير التمويل للقطاع الخاص اللبناني
عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً مع وفد موسع من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، برئاسة مدير التمويل والتنافسية والاستثمار في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إسفنديار زمان خان، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
وتمحور البحث، وفق بيان "الهيئات" حول سبل مساعدة الشركات والمؤسسات الخاصة اللبنانية على الوصول إلى مصادر التمويل، بما فيها خطابات الاعتماد وخطابات الضمان وغيرها، بما يتيح لها الحصول على التسهيلات المالية اللازمة لتطوير أعمالها وتوسيع استثماراتها.
ورحب الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، بإسم رئيسها الوزير السابق محمد شقّير بوفد الصندوق، وقال "يشرفنا ويسعدنا في الهيئات الاقتصادية اللبنانية، أن نستقبل وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مقر الهيئات الاقتصادية، الذي نعتبره بحق بيت الاقتصاد اللبناني، والمرجعية الجامعة والممثلة للقطاع الخاص اللبناني بمختلف قطاعاته وأنشطته".
واضاف: "تنبع أهمية هذا اللقاء من كونه يشكل فرصة حقيقية لنقل صوت المؤسسات والشركات اللبنانية، والتعبير عن هواجسها وتحدياتها وأولوياتها، وتسليط الضوء على احتياجاتها الفعلية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني".
وتابع شماس: "كما تعلمون، فقد واجهت المؤسسات الخاصة اللبنانية، على مدى السنوات الست الماضية، تحديات استثنائية وصعوبات غير مسبوقة، نتيجة الأزمات المتلاحقة التي أصابت مختلف مفاصل الاقتصاد. وقد جاء غياب التمويل، أو بالأحرى انقطاعه إلى حد كبير، ليشكل أحد أبرز العوامل التي فاقمت هذه الأزمات، وقيّدت قدرة المؤسسات على الاستمرار والتعافي والتوسع، وأضعفت إمكاناتها الإنتاجية والتصديرية، وحالت دون استثمار الكثير من الفرص المتاحة. وامتدت تداعياتها إلى قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والاجتماعية، حيث واجهت شركات ومؤسسات عديدة، ولا سيما خلال السنتين الأخيرتين وفي ظل تداعيات الحرب، صعوبات كبيرة في تأمين السيولة اللازمة، حتى لدفع رواتب موظفيها والحفاظ على استمرارية أعمالها.
وقال شماس: "من هنا، ننظر إلى اجتماعنا اليوم باعتباره بارقة أمل وخطوة مهمة في اتجاه معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني، وهي إعادة توفير التمويل للقطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، والاستثمار، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو".
وشدد على أن "أهمية هذا التوجه تزداد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع المصرفي اللبناني، ومحدودية قدرته على تمويل القطاع الخاص. ما يفرض علينا التفكير بجدية في إيجاد قنوات تمويل بديلة، وتطوير آليات دعم وضمانات مبتكرة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التي توفرها المؤسسات المالية الدولية، وفي طليعتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية".
واكد شماس ان "القطاع الخاص اللبناني، على الرغم من كل ما مر به من أزمات ومحن، أثبت قدرة استثنائية على الصمود والاستمرار. وهو اليوم لا يحتاج إلى التعاطف بقدر ما يحتاج إلى الأدوات والفرص والإمكانات التي تتيح له استعادة دوره الطبيعي في بناء الاقتصاد وإعادة إطلاق النمو".
وختم: "نحن على ثقة بأن التعاون بين الهيئات الاقتصادية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يمكن أن يشكل رافعة أساسية في هذا الاتجاه، وأن يساهم في تحويل التحديات القائمة إلى فرص حقيقية للتعافي والنهوض الاقتصادي".
وتمحور الاجتماع حول احتياجات القطاع الخاص، وما يمكن أن يقدّمه كلّ من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم هذا القطاع.
وركّز النقاش على الصندوق الذي تدرس مؤسسة التمويل الدولية إنشاءه بهدف تمويل شركات القطاع الخاص بقروض تقلّ قيمتها عن تلك التي اعتادت المؤسسة تقديمها، أي أقل من 15 مليون دولار، على أن تتراوح قيمة التمويل المقدّم لكل شركة بين 500 ألف دولار و5 ملايين دولار.
كما تم بحث إمكانية الاستعانة بممثلين عن الصناديق العاملة في لبنان لتشكيل جهة تتولى إدارة عملية تقييم الشركات المرشحة للاستفادة من هذه القروض، بحيث تخضع كل شركة لدراسة متطلباتها وأوضاعها قبل الموافقة على منحها التمويل.
كذلك، كان هناك مطالبة بأن يقوم البنك الدولي بالمساعدة في تمويل تعويضات نهاية الخدمة، ولا سيما في ظل عدم قدرة القطاع الخاص على تحمّل الأعباء المالية المطلوبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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