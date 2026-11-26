بعثة صندوق النقد تختتم مهمّتها في وزارة المالية وتدعم خطّتَي إصلاح الضرائب والجمارك تمهيداً لبدء التنفيذ في 2027

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، التي ضمّت خبراء من إدارة شؤون المالية العامة (FAD) ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (METAC)، مهمّتها في وزارة المالية، بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات التقنية والتشغيلية والاستراتيجية مع الإدارتين الضريبية والجمركية وفريق تقنية المعلومات.



وأعلن الصندوق دعمه لخطّتَي الضرائب والجمارك بوصفهما أساساً لاستراتيجية الإيرادات ضمن الإطار المالي المتوسط الأجل.



وحضر الاجتماع الختامي عن الوزارة المدير العام للمالية جورج معراوي، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، ومستشارو وزير المالية العميد عبد المطلب الحناوي وكلودين كركي وحسين طرّاف. وشارك عن الصندوق رئيس البعثة جوشوا أسليت، ومدير المشروع الجديد فرانك فان برونشوت الذي تسلّم من أسليت مسؤولية المتابعة، والمستشارة الاقتصادية ريتا أشقر.



ونوّه فريق الصندوق باستراتيجيّتَي الإدارتين الضريبية والجمركية وخطّتَي تنفيذهما، مشيراً إلى ما لمسه من زخم وتفاؤل واستعداد للمضيّ في الإصلاح، وما سجّله من تحسّن ملحوظ في سير العمليات وخدمة المواطن والخدمات الإلكترونية. وخصّ بالتنويه التعاون الإيجابي بين الإدارة الضريبية والمديرية العامة للجمارك، والحماس الذي أبداه الموظفون.



واعتبر الفريق أنّ الخطّتين تشكّلان أساساً متيناً لاستراتيجية الإيرادات المتوسطة الأجل (MTRS)، وهي الركيزة التي تحدّد الإيرادات اللازمة لتمويل الإنفاق ضمن الإطار المالي المتوسط الأجل (MTFF). وأكّد أنّ الخطوة المقبلة تتمثّل في ترجمة هذه الطموحات إلى إصلاحات عملية ومستدامة، على أن يبدأ التنفيذ في العام 2027. وتستمرّ المتابعة عبر اجتماعات افتراضية بين الوزارة والصندوق، على أن يعود فريق الصندوق إلى بيروت مطلع العام المقبل.