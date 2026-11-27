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اقتصاد
جابر بحث مع "موئل الأمم المتحدة" في مسح أملاك الدولة وأعلن أمام وفد تجّار النبطية استئناف العمل في مالية النبطية الأربعاء المقبل
2026-11-27 | 09:25
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جابر بحث مع "موئل الأمم المتحدة" في مسح أملاك الدولة وأعلن أمام وفد تجّار النبطية استئناف العمل في مالية النبطية الأربعاء المقبل
استقبل وزير المالية ياسين جابر ،وفداً من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة" (UN-Habitat)، برئاسة طارق عسيران، واستكمل معه البحث في مشروع المسح الشامل لأملاك الدولة على امتداد الأراضي اللبنانية.
ويهدف المشروع إلى تحديد مواقع هذه الأملاك وتصنيفها بحسب طبيعتها، ورصد مواقع التعدّي عليها، وإعداد خرائط وقاعدة بيانات تستند إليها الإدارات المعنيّة في درس سبل الاستفادة من هذه الأملاك في مشاريع زراعية أو إسكانية أو في إنشاء تجمّعات صناعية، بما يعزّز الاستثمار ويخدم الاقتصاد الوطني.
وفي لقاء آخر، أعلن جابر أمام وفد من جمعية تجّار محافظة النبطية زاره في الوزارة، "أنّ مالية النبطية ستعاود أعمالها في مقرّها في المدينة يوم الأربعاء المقبل، ٢ كانون الأول، بعد إنجاز أعمال ترميم المبنى وتأهيله إثر استهدافه بالاعتداءات الإسرائيلية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في النبطية ويوفّر عليهم عناء التنقّل".
وضمّ الوفد، الذي زار جابر بتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس الجمعية موسى الحر شميساني وأعضاء من هيئتها الإدارية. وشارك في اللقاء نائب رئيس جمعية الصناعيين في الجنوب حسن حسين.
وسلّم شميساني جابر كتاباً يتضمّن مطالب التجّار وأصحاب المؤسسات والمصانع، وعرض الأضرار التي لحقت بمؤسساتهم، من تدمير المباني وتضرّرها إلى تلف البضائع وانتهاء صلاحيتها خلال فترة الإقفال القسري. ودعا إلى استكمال مسح الأضرار ليشمل محتويات المؤسسات ومخزونها، وإلى مراعاة حجم الخسائر ومدّة التوقّف عن العمل عند درس سبل تخفيف الأعباء المالية المتوجّبة على المتضرّرين. كما طلب تأمين تسهيلات وقروض ميسّرة تساعدهم على إعادة فتح مؤسساتهم واستئناف نشاطهم.
وأبدى جابر استعداده للمساعدة في إطار صلاحيات وزارة المالية، مؤكّداً أنّ الوزارة ستدرس المقترحات المتّصلة بالأعباء المالية المتوجّبة على المتضرّرين. وأكّد حرصه على متابعة المطالب الأخرى مع سائر الوزارات والإدارات المعنيّة، والسعي معها إلى إيجاد حلول عمليّة تساعد التجّار والصناعيين على إعادة تشغيل مؤسساتهم والحفاظ على فرص العمل فيها.
وشدّد جابر على وقوف الدولة إلى جانب أبناء النبطية وتجّارها وصناعيّيها، مشيراً إلى المباشرة بأعمال تأهيل البنى التحتية ضمن مشروع "ليب" (LEAP)، وإلى أعمال الترميم التي يتولّاها مجلس الجنوب. وأكّد أنّ تأهيل المرافق وعودة المؤسسات إلى العمل يساعدان على تهيئة الظروف لعودة أكبر عدد من أهالي النبطية والمقيمين فيها، وعلى استعادة المدينة دورها التجاري والاقتصادي في الجنوب.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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