وزارة الاقتصاد عن سيارة اللحوم في مرجعيون: الفحوصات بينت أنّ العيّنة صالحة للاستهلاك البشري والمخالفة تتعلّق بطريقة نقل اللحوم فقط

تابعت وزارة الاقتصاد ملفّ السلامة الغذائية، فبعد ضبط مكتب أمن الدولة في مرجعيون – حاصبيا، يوم الثلاثاء، سيارة "رابيد" تُستخدم لنقل اللحوم وتوزيعها من دون تبريد، ولا تستوفي شروط النظافة والسلامة الغذائية، وقامت بحجز اللحوم في البرادات تمهيدًا لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة.



كما أُخذت عيّنة من لحم البقر بوزن 250 غرامًا، وسُلّمت من قِبل مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية إلى مختبر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، داخل كيس نايلون مختوم بالشمع الأحمر، وقد أشار تقرير المختبر إلى أنّ العيّنة استُلمت بحالة جيدة.



وبحسب نتائج الفحوص المخبرية الصادرة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2026، تبيّن أنّ العيّنة صالحة للاستهلاك البشري، وأنّ المخالفة تتعلّق بطريقة نقل اللحوم وعدم استيفاء شروط السلامة الغذائية أثناء النقل، وليس بفساد اللحوم التي خضعت للفحص.