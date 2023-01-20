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بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
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التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين عند مستديرة بلونة - جعيتا
آخر الأخبار
2023-01-20 | 12:17
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التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين عند مستديرة بلونة - جعيتا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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نتيجة
تصادم
سيارتين
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