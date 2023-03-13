فادي كرم لـ"#عشرين_30": لا يمكننا تقدير تأثير الإتفاق السعودي الإيراني على لبنان وعلينا كلبنانيين أن نكون جاهزين للإيجابيات وأن نكون محصنين للسلبيات التي قد تأتي من الخارج وهذا الإتفاق معادلة بين الشر والخير

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