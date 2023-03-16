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o
متن
20
o
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o
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o
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o
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وصول ميقاتي الى الفاتيكان للاجتماع بقداسة البابا فرنسيس
آخر الأخبار
2023-03-16 | 04:09
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وصول ميقاتي الى الفاتيكان للاجتماع بقداسة البابا فرنسيس
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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