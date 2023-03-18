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16
o
متن
17
o
كسروان
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o
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o
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o
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إردوغان يعلن تمديد إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية
آخر الأخبار
2023-03-18 | 10:06
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إردوغان يعلن تمديد إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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