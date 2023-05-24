بو صعب لـ حوار المرحلة: سبق وقلت إذا احتاج ميشال معوض لصوتي لكي يصل إلى سُدّة الرئاسة مقابل الفراغ أُعطيه صوتي وإذا خُيرت بين إبراهيم كنعان وسليمان فرنجية أفضّل انتخاب كنعان

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النائب فادي كرم للـLBCI: علينا التواصل مع بعضنا البعض من أجل مصلحة لبنان ومن أجل الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا وإذا لم تحصل تفاهمات على مرشح معين سنغرق أكثر في المستنقع