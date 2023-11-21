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15
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o
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o
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أ.ف.ب: واشنطن تندد بشدة بإطلاق بيونغ يانغ قمرًا إصطناعيًا للتجسس
آخر الأخبار
2023-11-21 | 12:44
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أ.ف.ب: واشنطن تندد بشدة بإطلاق بيونغ يانغ قمرًا إصطناعيًا للتجسس
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