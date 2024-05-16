فضائح مدوية تتعلق بملف النزوح السوري... أسلحة أميرية داخل مخيم وإيجارات خيالية تدفع من استراليا

نهاركم سعيد" على الـ LBCI من إيجارات خيالية تدفع للمالك من استراليا، وأسلحة أميرية داخل مخيم النازحين. فضائح مدوية تتعلق بملف النزوح السوري كشفها محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا عبر برنامج "" على الـ LBCI من إيجارات خيالية تدفع للمالك من استراليا، وأسلحة أميرية داخل مخيم النازحين.

وكشف نهرا عن أنه كان هناك مبنى في بلدة كفرحلدا في البترون مؤلف من 3 طبقات يؤجّره مواطن يعيش في استراليا لنحو 150 شخصًا، لافتًا الى أنه تم اتخاذ القرار باخلائه، ليتبّن أن مرجعًا في منظمات دولية كان يدفع 12000 دولار أميركي شهريًا لصاحب المبنى لايواء النازحين فيه.