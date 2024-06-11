ملك الأردن: السماح بدخول المساعدات الإنسانية لا يمكن أن ينتظر وقفا لإطلاق النار أو أن يخضع لأجندة سياسية

الرئيس الفلسطيني: تقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل لفتح جميع حدودها البرية مع غزة

الرئيس الفلسطيني: تقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل لفتح جميع حدودها البرية مع غزة

الأمين العام للأمم المتحدة يحث جميع الأطراف على الموافقة على خطة اقترحها بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس