مسلّح يقتل خمسة أشخاص بإطلاق نار في جورجيا قبل أن ينتحر

قُتل خمسة أشخاص بينهم شرطي وأُصيب عدد من الأشخاص في شرق جورجيا بعدما أطلق جندي سابق النار من على شرفة قبل أن ينتحر، على ما أعلنت السلطات.



وحصل إطلاق النار مساء الخميس في مدينة ساغاريجو، البالغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة، على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا شرق العاصمة تبليسي.



ووفق وزارة الداخلية، أطلق الرجل النار بسلاح آلي من شرفة شقّة، ما أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص في باحة هذا المبنى السكني بالإضافة إلى شرطي وصل إلى المكان.



وأُصيب خمسة أشخاص آخرين وأحدهم حالته حرجة، بحسب الوزارة.



وأكد وزير الداخلية فختانغ غوميلوري أن وحدة من القوات الخاصة أتت وطلبت منه الاستسلام، مؤكدا إطلاقه النار مرة أخرى.



وأشار إلى أن المشتبه به انتحر بإطلاق النار على رأسه عندما اقتحمت القوات الخاصة باب الشقة.



ولم تُعرف الدوافع وراء إطلاق النار حتى الساعة.



وتشير المعلومات الأولية، وفق غوميلوري، إلى أن مُطلق النار، المولود في العام 1974، خدم في صفوف القوات الجورجية المسلّحة بين 2006 و2021 وذهب أيضًا إلى أفغانستان.