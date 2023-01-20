وصول أول قافلة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة إلى سوليدار في أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أول قافلة مساعدات إنسانية أممية وصلت إلى محيط بلدة سوليدار في شرق اوكرانيا التي شهدت بعضا من أشرس المعارك منذ بدء الغزور الروسي.وأوضح ينس لاركي الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن القافلة التي تضم ثلاث شاحنات تنقل المياه والأغذية وسلعا أساسية لنحو 800 شخص، بدأت بتفريغ حمولتها.