ماكرون يعلن زيادة الميزانية العسكرية إلى 400 مليار يورو لفترة 2024-2030

ماكرون يعلن زيادة الميزانية العسكرية إلى 400 مليار يورو لفترة 2024-2030

أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة أن الجيوش الفرنسية ستحصل على ميزانية قدرها 400 مليار يورو خلال الفترة 2024-2030، في إطار قانون البرمجة العسكرية المقبل، وهي زيادة بمقدار الثلث مقارنة بالميزانية السابقة.





وقال ماكرون إن قانون ميزانية البرمجة العسكرية "يعكس الجهود التي تبذلها البلاد لصالح جيوشها ... هذه الجهود ستكون متناسبة مع المخاطر، أي أنها ستكون كبيرة".