امتنع الكرملين اليوم، عن الإفصاح عما إذا كانت روسيا تتوقع أن تتعرض موسكو إلى ضربات صاروخية، وذلك بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر نشر أنظمة دفاع جوي على مبان في العاصمة.



ويبدو أن الصور تظهر أنظمة بانتسير إس-1 المصمّمة لاعتراض صواريخ كروز والصواريخ البالستية خصوصا.



وشهد سكان موسكو منظومة منصوبة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع وأخرى على سطح مبنى في وسط العاصمة.



ونصبت منظومة بانتسير أخرى على بعد حوالى عشرة كيلومترات من مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو، بحسب وسائل إعلام محليّة.



وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تخشى أن تتعرض موسكو للاستهداف بضربات، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإجابة، وطلب طرح السؤال على وزارة الدفاع.



وقال بيسكوف للصحافيين: "إنها مسؤولة عن ضمان أمن البلاد بشكل عام والعاصمة خصوصا، لذلك من الأفضل أن تسألوا وزارة الدفاع عن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها".



واتصلت وكالة فرانس برس بوزارة الدفاع لكنها لم ترد على التساؤلات.

spotted 10 km from putin’s residence in moscow:

installation of air defense systems on rooftops



they're not barring the windows though pic.twitter.com/CSJkPl9GYG