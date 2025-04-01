ترامب: واثق من أنّ بوتين "سينفّذ نصيبه" من الاتفاق بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّه واثق من أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سينفّذ نصيبه" من الاتفاق الرامي لإرساء هدنة في أوكرانيا.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أريد التأكّد من أنّه سيفي بالتزاماته. أعتقد أنّه سيفي بما قاله لي، وأعتقد أنه سينفّذ نصيبه من الاتفاق الآن".



وكان ترامب انتقد الأحد كلا من بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اللذين يحاول إقناعهما بالتوصل لاتفاق يوقف الحرب الدائرة بين بلديهما منذ أكثر من ثلاث سنوات.



وأضاف الرئيس الأميركي "هناك كذلك زيلينسكي، وآمل أن يفي هو أيضا بالتزاماته".



وفي ما يتعلق بالنفط الروسي، قال ترامب إنه لا يعتزم "فرض رسوم جمركية إضافية لكن أعتقد أنّني سأفعل شيئا إذا رأيت أنّه لا يفعل ما ينبغي عليه فعله".

