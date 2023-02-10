أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
11
o
كسروان
11
o
الشمال
11
o
الجنوب
7
o
البقاع
4
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
11
o
كسروان
11
o
الشمال
11
o
الجنوب
7
o
البقاع
4
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باريس وواشنطن تطالبان بفتح "فوري" لممر لاتشين الحيوي بين أرمينيا وقره باغ
أخبار دولية
2023-02-10 | 12:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
باريس وواشنطن تطالبان بفتح "فوري" لممر لاتشين الحيوي بين أرمينيا وقره باغ
باريس وواشنطن تطالبان بإنهاء "فوري" للحصار المفروض على ممر لاتشين
طالبت باريس وواشنطن اليوم، بإنهاء "فوري" للحصار المفروض على ممر لاتشين، وهو طريق حيوي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ، والذي يتسبب في كارثة إنسانية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
وأثارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال اتصال هاتفي الخميس مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن هذه المسألة.
وناقش الوزيران "الوضع بين أرمينيا وأذربيجان لتقويم الجهود الجارية لحل النزاع وتأكيد الحاجة إلى استئناف فوري لحرية الحركة على طول ممر لاتشين".
ومنذ منتصف كانون الأول، يتظاهر أذربيجانيون يقدّمون أنفسهم على أنهم مدافعون عن البيئة احتجاجا على مناجم غير قانونية ويغلقون هذا الطريق الحيوي.
ونتيجة لذلك، يواجه الجيب الانفصالي الذي يعد نحو 120 ألف نسمة، انقطاعا في الكهرباء والانترنت، إضافة إلى مشكلات تدفئة ويعاني شحا في الأغذية والأدوية والوقود. وقالت منظمة العفو الدولية الخميس إن الوضع الإنساني هناك "كارثي".
وقالت الخارجية الفرنسية: "التداعيات الإنسانية الخطيرة للحصار الحالي المفروض على سكان ناغورني قره باغ غير مقبولة وفرنسا والولايات المتحدة تبذلان جهودا لإنهاء هذا الوضع".
وخاضت أرمينيا وأذربيجان مع انهيار الاتحاد السوفياتي مطلع التسعينات، حربا للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن. وانتهى النزاع الذي أسفر عن 30 ألف قتيل، بانتصار أرمينيا. واندلع نزاع آخر في خريف 2020 أدى إلى مقتل 6500 شخص، وسمح لباكو باستعادة عدد من المناطق المجاورة للإقليم المتنازع عليه.
آخر الأخبار
أخبار دولية
باريس
واشنطن
ممر لاتشين أرمينيا
ناغورني قره باغ
التالي
حوادث انزلاق للتربة في جنوب البيرو.. ووقوع قتلى
بايدن للجمهوريين: "سأكون كابوسكم"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-01-25
أبعاد تدخل واشنطن وباريس مع البيطار (الاخبار)
صحف اليوم
2023-01-25
أبعاد تدخل واشنطن وباريس مع البيطار (الاخبار)
0
أخبار دولية
2022-12-19
باريس وبرلين تدعوان واشنطن لإدراج منتجات أوروبا في خطتها لدعم الشركات
أخبار دولية
2022-12-19
باريس وبرلين تدعوان واشنطن لإدراج منتجات أوروبا في خطتها لدعم الشركات
0
أخبار دولية
17:04
باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه
أخبار دولية
17:04
باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه
0
آخر الأخبار
16:44
وزارة الخارجية: باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه التي يجب أن "تستعيد حريتها كاملة"
آخر الأخبار
16:44
وزارة الخارجية: باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه التي يجب أن "تستعيد حريتها كاملة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:04
باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه
أخبار دولية
17:04
باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه
0
أخبار دولية
15:44
بولندا تغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع بيلاروسيا
أخبار دولية
15:44
بولندا تغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع بيلاروسيا
0
أخبار دولية
15:41
طهران تفرج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه
أخبار دولية
15:41
طهران تفرج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه
0
أخبار دولية
15:20
توقيف متعهّد مبنى سكني انهار جراء الزلزال في تركيا قبل محاولة سفره
أخبار دولية
15:20
توقيف متعهّد مبنى سكني انهار جراء الزلزال في تركيا قبل محاولة سفره
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:28
جعجع: بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتصرف السليم
أخبار لبنان
09:28
جعجع: بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتصرف السليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
أبطال لبنان يعودون من تركيا: "سواعد... ودموع"
تقارير نشرة الاخبار
13:13
أبطال لبنان يعودون من تركيا: "سواعد... ودموع"
0
أخبار لبنان
12:33
نصيحة من التيار الوطني الحر الى جعجع!
أخبار لبنان
12:33
نصيحة من التيار الوطني الحر الى جعجع!
0
رياضة
2023-01-09
بطولة كأس الخليج تستكمل والعراق يعتلي صدارة المجموعة الاولى
رياضة
2023-01-09
بطولة كأس الخليج تستكمل والعراق يعتلي صدارة المجموعة الاولى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تتمسك بمواقفها...
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تتمسك بمواقفها...
0
رياضة
13:41
سوبر هاتريك لرونالدو في 40 دقيقة في الدوري السعودي
رياضة
13:41
سوبر هاتريك لرونالدو في 40 دقيقة في الدوري السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حملة تلقيح ضد الكوليرا وجولات على المنازل والأسواق... ولكن كيف يتم التأكد ممن يقوم بها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حملة تلقيح ضد الكوليرا وجولات على المنازل والأسواق... ولكن كيف يتم التأكد ممن يقوم بها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!
0
أخبار دولية
13:32
ما هي كلفة خسائر الزلزال على تركيا وسوريا؟
أخبار دولية
13:32
ما هي كلفة خسائر الزلزال على تركيا وسوريا؟
0
أخبار دولية
13:30
هل سدود سوريا بخطر بعد الزلازل؟
أخبار دولية
13:30
هل سدود سوريا بخطر بعد الزلازل؟
0
أخبار دولية
13:28
في سوريا... إنتشال أشخاص بينهم أطفال بعد نحو مئة ساعة على وقوع الزلزال
أخبار دولية
13:28
في سوريا... إنتشال أشخاص بينهم أطفال بعد نحو مئة ساعة على وقوع الزلزال
0
أخبار دولية
13:27
البعثة اللبنانية تمكنت من إنقاذ شخصين على قيد الحياة في حي الجركس في جبلي
أخبار دولية
13:27
البعثة اللبنانية تمكنت من إنقاذ شخصين على قيد الحياة في حي الجركس في جبلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار سياسية
02:25
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار سياسية
02:25
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
10:29
إشكال في عائشة بكار تخلله إطلاق نار... وإصابة شخصين
أمن وقضاء
10:29
إشكال في عائشة بكار تخلله إطلاق نار... وإصابة شخصين
3
فنّ
04:23
أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: "نفاق مشكوف في زمن الأغبياء"
فنّ
04:23
أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: "نفاق مشكوف في زمن الأغبياء"
4
أخبار لبنان
05:19
بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والنرويج وسويسرا: مستعدون لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي
أخبار لبنان
05:19
بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والنرويج وسويسرا: مستعدون لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي
5
فنّ
05:02
بعدما حذّر من "التطبيع السياسي مع النظام السوري"... شكران مرتجى تردّ على مارك ضو
فنّ
05:02
بعدما حذّر من "التطبيع السياسي مع النظام السوري"... شكران مرتجى تردّ على مارك ضو
6
امن وقضاء
03:30
أبو علي وشقيقه في قبضة شعبة المعلومات
امن وقضاء
03:30
أبو علي وشقيقه في قبضة شعبة المعلومات
7
فنّ
05:05
مايا دياب تعلن إلغاء حفلها في لبنان: "طالبت وسعيت"
فنّ
05:05
مايا دياب تعلن إلغاء حفلها في لبنان: "طالبت وسعيت"
8
منوعات
08:55
أثناء بحثه عن دجاجاته... تركي يكتشف مدينةً قديمةً تحت أرض منزله! (صور)
منوعات
08:55
أثناء بحثه عن دجاجاته... تركي يكتشف مدينةً قديمةً تحت أرض منزله! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store