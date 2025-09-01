كوريا الجنوبية تعلّق البث الإذاعي الدعائي لكوريا الشمالية

علّقت كوريا الجنوبية بث برامجها الإذاعية الدعائية إلى كوريا الشمالية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في أحدث خطوة تتخذها الإدارة الجديدة في سيول لخفض التوترات مع الدولة المجاورة المسلحة نوويا.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع لي كيونغ هو لصحافيين: "علّقت وزارة الدفاع بث "صوت الحرية" في إطار إجراءات خفض التوترات العسكرية مع الشمال" متحدثا عن البرامج الدعائية الحكومية الرسمية التي تنتجها الوزارة.