اختطاف ستة أقباط مصريين في ليبيا

اختطف مجهولون ستة أقباط مصريين في ليبيا وطلبوا فدية للافراج عنهم، بحسب ما أفاد نائب في البرلمان المصري ووسائل اعلام مقربة من الكنيسة القبطية.



وقال النائب المقرب من السلطات مصطفى بكري على تويتر: "ما زالت العصابات الاجرامية في ليبيا تختطف ستة من المصريين الأقباط منذ نحو أسبوع وتطلب فدية مالية كبيرة للافراج عنهم".



وأضاف أن المخطوفين "عمال بسطاء سافروا للبحث عن فرصة عمل في مجال المعمار وتم خطفهم عندما كانوا يستقلون الطريق البري عبر منطقة دميم ثم سبراته".



وأكدت وسائل اعلام مقربة من الكنيسة، من بينها قناة سي تي في التلفزيونية وموقع "أقباط متحدون"، اختطاف الأقباط الستة اثناء توجههم برا من بنغازي الى طرابلس.



وأفادت بأن الخاطفين طلبوا فدية تناهز 30 الف دولار عن كل فرد.