رومانيا تأمر بإغلاق المركز الثقافي الروسي لممارسته "الدعاية"

أمهلت رومانيا الثلاثاء روسيا حتى الصيف لإغلاق المركز الثقافي الروسي في بوخارست بدعوى تحوّله منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أداة "دعائية" لموسكو.



وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان إنّ "المعهد يشوّه عمداً الواقع والتاريخ في صفوف الرأي العام الروماني".



وأضافت أنّ "هذه الدعاية ذات الأبعاد الجديدة اتّخذت منحى خطراً للغاية منذ شنّت روسيا الاتّحادية حربها العدوانية ضدّ أوكرانيا" في 24 شباط 2022.



وأوضح البيان أنّ وزارة الخارجية استدعت السفير الروسي الثلاثاء وأبلغته أنّ أمامه مهلة حتى 20 آب لإغلاق المركز.



وتمّ افتتاح "المركز الروسي للثقافة والعلوم" في بوخارست في 2015.



ورومانيا دولة عضو في كلّ من الاتّحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولديها حدود مع أوكرانيا وهي تدعم جارتها بقوة للتصدّي للغزو الروسي.