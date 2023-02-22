تجدّد الاشتباكات بين قوات أرض الصومال و"ميليشيات" موالية لمقديشو

أعلنت السلطات في أرض الصومال (صوماليلاند) أنّ اشتباكات مسلّحة دارت بين قوات المنطقة الانفصالية وميليشيات موالية للحكومة المركزية في مقديشو، في انتهاك جديد لهدنة أبرمها الطرفان قبل أسبوعين.



وأوضحت حكومة أرض الصومال في بيان أنّه في مسعى منها لإحباط جهود السلام ومنع تنفيذ وقف إطلاق النار، شنّت جماعات مسلّحة هجوماً عسكرياً كبيراً على قواعد القوات المسلّحة الوطنية لأرض الصومال في لاسعانود. قواتنا دافعت عن نفسها.



لكنّ عبد القرين علي نور، أحد الزعماء القبليين في لاسعانود، اتّهم خلال مؤتمر صحافي القوات التابعة لأرض الصومال "بشنّ هجوم عسكري جديد".



وكان فتيل العنف بين الطرفين اشتعل في 6 شباط في مدينة لاسعانود المتنازع عليها بين منطقة بونتلاند التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي والموالية لمقديشو، وجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.



ويومها اندلعت اشتباكات مسلّحة بين ميليشيات موالية لمقديشو والقوات التابعة لصوماليلاند بعيد ساعات من إصدار زعماء قبائل في منطقة صول وعاصمتها لاسعانود بياناً تعهّدوا فيه دعم "وحدة جمهورية الصومال الفدرالية وسلامة أراضيها"، مطالبين سلطات أرض الصومال بسحب قواتها من منطقتهم.



وفي العاشر من شباط توصّل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنّهما لا ينفكّان مذّاك يتبادلان الاتّهامات بانتهاكه.