كوريا الشمالية تطلق "صاروخيين بالستيين"

أطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخين بالستيين قصيري المدى وفق ما أعلنت سيول، غداة انطلاق مناورات عسكرية أميركية-كورية جنوبية مشتركة هي الأوسع نطاقا منذ خمس سنوات.





وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان "رصد جنودنا صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلِقا من منطقة جانغيون في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية في إشارة إلى المسطح المعروف أيضا باسم بحر اليابان.





وأضافت أن "قواتنا المسلحة عززت مراقبتها ويقظتها تحسبا لعمليات إطلاق أخرى، بينما تبقى على أهبة الاستعداد للتدخل في إطار التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

