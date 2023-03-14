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مقتل اثنين من المارّة وإصابة تسعة بعدما دهستهم شاحنة في كندا

أخبار دولية
2023-03-14 | 01:33
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مقتل اثنين من المارّة وإصابة تسعة بعدما دهستهم شاحنة في كندا
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مقتل اثنين من المارّة وإصابة تسعة بعدما دهستهم شاحنة في كندا

قُتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب الاثنين في مدينة أمكي الصغيرة في كيبيك، حسبما أعلنت الشرطة.
     
وقالت المتحدثة باسم الشرطة في كيبيك هيلين سان بيير لوكالة فرانس برس إن رجلا يبلغ 38 عاما اعتُقِل في مكان الواقعة، مشيرة الى أن التحقيق جار لكشف ملابسات المأساة وتحديد ما إذا كانت دوافعها متعمدة.
      
وأضافت: "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منعزل. لم يعد هناك مزيد من الخطر في المنطقة، وثمة مشتبه به واحد" على الأرجح.
     
ووقعت المأساة بعيد الساعة 15,00 (19,00 ت غ) في وسط مدينة أمكي التي يقطنها ما يزيد بقليل عن ستة آلاف نسمة وتقع في شمال شرق مدينة كيبيك. 
     
وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك-آب صدمت عددا من الأشخاص على أحد الأرصفة قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريبا وتدهس أشخاصا آخرين.
      
وذكرت الشرطة أن القتيلين أحدهما ستّيني والآخر سبعينيّ. 
      
وهناك اثنان من الجرحى في حال خطرة، وقد نُقِل عدد من المصابين إلى مستشفى في كيبيك.
      
ووجد رجال الإنقاذ ضحايا على طول الطريق وعلى الأرصفة عند جانبَي الشارع.
      
وذكرت وسائل إعلام أن بين المصابين أطفالا، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومات.
      
وبحسب المتحدثة سان بيير، فر السائق من مكان الواقعة لكنه بعد ذلك استسلم للشرطة في مركز قريب.
     
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو على تويتر: "قلبي مع مواطني أمكي في كيبيك". 
      
وأضاف: "أفكر في جميع المتضررين ونحن ننتظر مزيدا من المعلومات حول أحداث اليوم المأسوية".

أخبار دولية

دهس

شاحنة

كندا

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