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السويد تقر بزيادة احتمال انضمام فنلندا أولاً إلى الناتو
أخبار دولية
2023-03-14 | 11:04
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السويد تقر بزيادة احتمال انضمام فنلندا أولاً إلى الناتو
السويد تقر بزيادة احتمال انضمام فنلندا أولاً إلى الناتو
أقرّ رئيس الوزراء السويدي بأنّ احتمال انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قبل السويد ارتفع، خصوصاً بسبب اعتراض تركيا على عضوية ستوكهولم.
وقال رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون في مؤتمر صحافي "زاد احتمال حدوث ذلك بإيقاعات مختلفة".
وأضاف "من الواضح أنّ خلال الأسابيع القليلة الماضية أعرب الجانب التركي عن استعداده (للموافقة على انضمام) فنلندا ولكن ليس السويد".
وما زالت السويد وفنلندا المرشحتان لعضوية الحلف منذ عام على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا تأملان في الانضمام إلى صفوفه قبل قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس في تموز.
لكن الطريق مفتوح إلى حد كبير أمام هلسنكي، في حين ما زالت تركيا تعارض انضمام ستوكهولم، على الرغم من استئناف المحادثات الأسبوع الماضي في بروكسل.
وقال المفاوض السويدي أوسكار ستينستروم "ما زالت تركيا ترى أننا لم نقم بالخطوات الضرورية، وعبّرت عن ذلك بوضوح في الاجتماع، بينما لم تعبّر عن استيائها تجاه فنلندا".
وتحدّث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ للمرة الأولى في منتصف شباط عن إمكانية عدم انضمام البلدين معًا.
وقرر قادة الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف دعوة السويد وفنلندا للانضمام إلى صفوفه خلال قمة عقدت في مدريد في تموز 2022.
ووقعت ثلاثون دولة بروتوكولات الانضمام وصادقت عليها 28 فقط. وحدهما تركيا والمجر لم تصادقا بعد.
وأعلنت أنقرة أنها قد تصادق على انضمام فنلندا من دون السويد.
وتأخذ تركيا على السويد خصوصا إيواء ناشطين أكراد تعتبرهم "إرهابيين" ولا سيما مؤيدون لحزب العمال الكردستاني. وقدّمت لائحة مطالب تشمل طرد السويد عشرات المقيمين على أراضيها، معظمهم من الأكراد، إذ تشتبه بارتباطهم بمجموعات انفصالية.
وعلّقت المفاوضات لأسابيع عدة بعد سماح السلطات السويدية في كانون الثاني بتظاهرة أمام سفارة تركيا في ستوكهولم أحرق خلالها مصحف.
وبدأ البرلمان المجري بحث انضمام البلدين إلى الناتو في بداية شهر آذار بدعم من حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بعد تأجيل متكرر، ويأمل الحلف في أن يُتخذ القرار "على الفور".
لكن من الجانب التركي يبدو المشهد أكثر قتامة بينما يترشح الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب اردوغان الذي يتولى السلطة منذ 20 عامًا، بهدف الفوز بولاية جديدة في انتخابات 14 أيار/مايو.
وتأمل السويد أن تُفتح الطريق أمامها إلى الناتو بعد الانتخابات في تركيا حيث أعلنت المعارضة عن مرشح واحد في مواجهة اردوغان.
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