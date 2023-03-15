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رئيس المصرف الوصي على "بنك سيليكون فالي" المنهار يحض المودعين على العودة

أخبار دولية
2023-03-15 | 01:46
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رئيس المصرف الوصي على &quot;بنك سيليكون فالي&quot; المنهار يحض المودعين على العودة
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رئيس المصرف الوصي على "بنك سيليكون فالي" المنهار يحض المودعين على العودة

حض رئيس "بنك سيليكون فالي بريدج" الذي أنشأته السلطات المصرفية الأميركية حديثا ونقلت إليه كافة ودائع "بنك سيليكون فالي" المنهار، جميع العملاء الثلاثاء على إعادة إيداع الأموال التي قاموا بسحبها حتى يتمكن البنك من العمل مجددا.
 
     
وانهار "بنك سيليكون فالي"، المقرض الرئيسي للشركات الناشئة في الولايات المتحدة منذ الثمانينات، بعد تهافت مفاجئ على سحب الودائع، ما دفع بالهيئات الناظمة لوضع اليد عليه الجمعة.
 
     
وقال تيم مايوبولوس الرئيس التنفيذي لـ"بنك سيليكون فالي بريدج" في بيان إن "الأمر الأول الذي يمكنكم القيام به لدعم مستقبل هذه المؤسسة هو مساعدتنا في إعادة بناء قاعدة الودائع لدينا"، مضيفا "سواء عبر ترك الودائع لدى بنك سيليكون فالي بريدج أو إعادة تحويل الودائع التي سحبت خلال الأيام الماضية".
 
     
وأضاف "نحن نفعل كل ما بوسعنا لإعادة البناء ونيل ثقتكم مجددا ومواصلة دعم اقتصاد الابتكار".

أخبار دولية

بنك سيليكون فالي

المودعين

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