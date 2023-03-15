السفير الروسي في الولايات المتحدة يدعو واشنطن إلى وقف عمليات التحليق "العدائية" بعد حادث المسيرة

دعا السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف واشنطن الأربعاء إلى وقف عمليات التحليق "العدائية" قرب الحدود الروسية بعدما اعترضت طائرات مطاردة روسية مسيّرة أميركية في البحر الأسود.





وقال أنتونوف في بيان عبر تلغرام "ننطلق من مبدأ أن الولايات المتحدة ستحجم عن القيام بتكهنات إضافية عبر وسائل الإعلام وستتوقف عن عمليات التحليق قرب الحدود الروسية".





وكانت مقاتلة روسية ألقت الثلاثاء الوقود على مسيّرة أميركية كانت تحلق فوق البحر الأسود وصدمتها ما أدى إلى تحطمها على ما ذكر الجيش الأميركي واصفا ما حصل بأنه "متهور".

