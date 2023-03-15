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روسيا تسقط ثلاثة صواريخ فوق بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا

أخبار دولية
2023-03-15 | 06:48
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روسيا تسقط ثلاثة صواريخ فوق بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا
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روسيا تسقط ثلاثة صواريخ فوق بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا

روسيا تسقط ثلاثة صواريخ فوق بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف الأربعاء إسقاط ثلاثة صواريخ مساء الثلاثاء فوق منطقته الحدودية مع أوكرانيا.
      
وتسبب حطام الصواريخ التي أسقطها سلاح الدفاع الجوي الروسي بأضرار في منازل في مدينة بيلغورود ومحيطها من دون تسجيل إصابات، بحسب ما أفاد الحاكم عبر تلغرام.
      
وأشار إلى أنه تم إسقاط مسيرة أيضًا في المدينة ما أدى إلى أضرار في مرآب.

أخبار دولية

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