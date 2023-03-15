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المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن دعا الى أقصى درجات ضبط النفس

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: اليمن ما زال مستفيداً من مكاسب الهدنة

دعا المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن إلى أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه الفترة الحرجة بما في ذلك تجنب الخطابات التصعيدية.



وأشار المبعوث الدولي الى أن اليمن ما زال مستفيداً من مكاسب الهدنة رغم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية.