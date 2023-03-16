بولندا تعلن تفكيك شبكة تجسس روسية

تفكيك شبكة تجسس روسية في بولندا



أعلنت بولندا الخميس أنها فكّكت شبكة تجسس روسية تعمل دعما للغزو الروسي في أوكرانيا.



وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك لإذاعة "بي آر 1" البولندي "فُكّكت الشبكة بكاملها"، موضحًا أنها "كانت مجموعة تجسس، مجموعة من الأشخاص الذين يجمعون معلومات لحساب الذين هاجموا أوكرانيا".