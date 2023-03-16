يلين تؤكد أنّ النظام المصرفي الأميركي سليم رغم الفوضى

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمام أعضاء الكونغرس الخميس، أنّ النظام المصرفي الأميركي لا يزال سليماً على الرغم من قلق الأسواق بشأن انهيار "بنك سيليكون فالي" (اس في بي) وبنك سيغنيتشر (Signature Bank).





ويعدّ انهيار هذين المصرفين من أكبر الخسائر التي شهدها القطاع منذ الأزمة المالية في العام 2008، ممّا دفع السلطات الأميركية إلى التدخّل بسرعة لحماية المودعين.





ووسط مخاوف من العدوى، أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أنّه سيوفّر تمويلاً إضافياً للمصارف لمساعدتها على تلبية احتياجات المودعين، والتي تشمل عمليات السحب.