شي جينبينغ يزور روسيا الأسبوع المقبل

شي جينبينغ يزور روسيا الأسبوع المقبل

يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة لروسيا الأسبوع المقبل، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة.



وأفادت الوزارة في بيان بأنه "بدعوة من رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جينبينغ بزيارة دولة لروسيا بين 20 و22 آذار"، بدون إضافة المزيد من التفاصيل.