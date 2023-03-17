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لولا في الصين نهاية آذار للقاء نظيره شي جينبينغ

أخبار دولية
2023-03-17 | 06:42
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لولا في الصين نهاية آذار للقاء نظيره شي جينبينغ
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لولا في الصين نهاية آذار للقاء نظيره شي جينبينغ

لولا في الصين نهاية آذار للقاء نظيره شي جينبينغ

يتوجه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الصين نهاية الشهر الحالي في زيارة رسميّة بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ، وفق ما أعلن وزارة الخارجية الصينية الجمعة.
 
وستكون الزيارة المقررة بين 26 و31 آذار الأولى للولا منذ تولّيه في كانون الثاني الماضي مهام منصبه رئيساً للبرازيل لولاية ثالثة.
 
والصين هي الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل، مع أكثر من 152,6 مليار دولار من المبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، متقدمة على الولايات المتحدة (88,8 مليار دولار). 
 
وأكدت الخارجية الصينية في كانون الثاني توجيه الدعوة إلى الرئيس البرازيلي، لكنها لم تحدد موعداً للزيارة.
 
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين آنذاك إن "الصين تولي أهمية بالغة للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع البرازيل".
 
ويسعى لولا الذي تولّى لولايتين متتاليتين بين عامي 2003 و2010 رئاسة أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، عبر هذه الزيارات إلى كسر العزلة الدولية التي طبعت عهد سلفه اليميني المتطرّف جايير بولسونارو.
 
وفي خطابه أمام الكونغرس لدى تنصيبه، أعلن عن دور جديد للبرازيل في العالم عبر استئناف "اندماج أميركا الجنوبية" وإعادة بناء "حوار نشط ومعزز" مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

أخبار دولية

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لولا

الصين

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