الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عشرة ملايين طفل في وسط منطقة الساحل في خطر بزيادة الضعف عن 2020
أخبار دولية
2023-03-17 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عشرة ملايين طفل في وسط منطقة الساحل في خطر بزيادة الضعف عن 2020
اليونيسف: عشرة ملايين طفل في وسط منطقة الساحل في خطر بزيادة الضعف عن 2020
أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن عشرة ملايين طفل في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بحاجة ماسة لمساعدة إنسانية، أي بزيادة الضعف عن عددهم في 2020.
وقالت المديرة الإقليمية لليونيسيف لمنطقة غرب ووسط إفريقيا ماري بيار بوارييه في بيان إن "الأطفال يقعون بشكل متزايد وسط النزاعات المسلحة، كضحايا للاشتباكات العسكرية المتصاعدة أو لمجموعات مسلحة غير حكومية".
أخبار دولية
اليونيسف
طفل
خطر
التالي
سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29
لولا في الصين نهاية آذار للقاء نظيره شي جينبينغ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-03-07
اليونيسف تقرع ناقوس الخطر بسبب ارتفاع معدّلات سوء التغذية بين الحوامل والمرضعات
أخبار دولية
2023-03-07
اليونيسف تقرع ناقوس الخطر بسبب ارتفاع معدّلات سوء التغذية بين الحوامل والمرضعات
0
أخبار لبنان
2023-02-14
"اليونيسف" تدق ناقوس الخطر: لإعادة فتح المدارس الرسمية
أخبار لبنان
2023-02-14
"اليونيسف" تدق ناقوس الخطر: لإعادة فتح المدارس الرسمية
0
أخبار لبنان
2023-02-12
انتشال طفلين من عائلة ابراهيم خلف تحت انقاض المبنى في سامانداغ وسط صعوبة في انتشال باقي الضحايا بسبب خطر انهيار المبنيين المحيطين وعائلة خلف تناشد المعنيين بضرورة استكمال الحفر وصولا الى استعادة كل افراد العائلة
أخبار لبنان
2023-02-12
انتشال طفلين من عائلة ابراهيم خلف تحت انقاض المبنى في سامانداغ وسط صعوبة في انتشال باقي الضحايا بسبب خطر انهيار المبنيين المحيطين وعائلة خلف تناشد المعنيين بضرورة استكمال الحفر وصولا الى استعادة كل افراد العائلة
0
أمن وقضاء
06:42
إلقاء القبض على "الحلاق" "مهندس" أخطر شبكات تجارة وترويج المخدرات في حي الشراونة
أمن وقضاء
06:42
إلقاء القبض على "الحلاق" "مهندس" أخطر شبكات تجارة وترويج المخدرات في حي الشراونة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:02
بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية خلافًا لوضع بعض البنوك الأميركية
أخبار دولية
09:02
بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية خلافًا لوضع بعض البنوك الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:44
بعد الامارات شمخاني الى العراق.. ففي أيّ اطارٍ تَجري هذه الزيارات؟
تقارير نشرة الاخبار
08:44
بعد الامارات شمخاني الى العراق.. ففي أيّ اطارٍ تَجري هذه الزيارات؟
0
أخبار دولية
08:27
بلينكن لفرانس برس حول الاحتجاجات في إسرائيل: الإصلاحات تتطلب "توافقا"
أخبار دولية
08:27
بلينكن لفرانس برس حول الاحتجاجات في إسرائيل: الإصلاحات تتطلب "توافقا"
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
مشروعُ إصلاحِ نظامِ التقاعدِ يُشعِلُ الشارعَ الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
07:49
مشروعُ إصلاحِ نظامِ التقاعدِ يُشعِلُ الشارعَ الفرنسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-03-16
ملف الرئاسة: ماذا في سلسلة الحراكات السياسية والديبلوماسية العربية والاجنبية؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-03-16
ملف الرئاسة: ماذا في سلسلة الحراكات السياسية والديبلوماسية العربية والاجنبية؟ (الجمهورية)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
أين الحقيقة في حفريات وآثار دوما؟
تقارير نشرة الاخبار
14:28
أين الحقيقة في حفريات وآثار دوما؟
0
أخبار لبنان
2023-03-15
توقيع طلب فتح حساب لصالح وزارة التربية لتحويل السلفة المقررة لإنقاذ العام الدراسي
أخبار لبنان
2023-03-15
توقيع طلب فتح حساب لصالح وزارة التربية لتحويل السلفة المقررة لإنقاذ العام الدراسي
0
خبر عاجل
05:39
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
خبر عاجل
05:39
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:44
بعد الامارات شمخاني الى العراق.. ففي أيّ اطارٍ تَجري هذه الزيارات؟
تقارير نشرة الاخبار
08:44
بعد الامارات شمخاني الى العراق.. ففي أيّ اطارٍ تَجري هذه الزيارات؟
0
أخبار لبنان
08:31
جلسة الاستماع الثانية لسلامة اليوم في قصر عدل بيروت..
أخبار لبنان
08:31
جلسة الاستماع الثانية لسلامة اليوم في قصر عدل بيروت..
0
أخبار لبنان
07:55
مؤتمر تحت عنوان "الشريكة" بمناسبة يوم المرأة العالمي
أخبار لبنان
07:55
مؤتمر تحت عنوان "الشريكة" بمناسبة يوم المرأة العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
مشروعُ إصلاحِ نظامِ التقاعدِ يُشعِلُ الشارعَ الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
07:49
مشروعُ إصلاحِ نظامِ التقاعدِ يُشعِلُ الشارعَ الفرنسي
0
أخبار لبنان
04:20
شيا خلال إطلاق صندوق الطاقة الشمسية والمتجددة: سيساهم بشراء وتركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية لما لا يقل عن 25 شركة
أخبار لبنان
04:20
شيا خلال إطلاق صندوق الطاقة الشمسية والمتجددة: سيساهم بشراء وتركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية لما لا يقل عن 25 شركة
0
أخبار لبنان
03:20
سلامة يصل الى قصر العدل.. ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
03:20
سلامة يصل الى قصر العدل.. ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الـNBA... خمسون نقطة لنجم غولدن ستايت لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الـNBA... خمسون نقطة لنجم غولدن ستايت لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
إتفاق الترسيم مع قبرص مجمّد..
تقارير نشرة الاخبار
14:39
إتفاق الترسيم مع قبرص مجمّد..
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
ريال مدريد يقصي ليفربول... وتأهل تاريخي لنابولي للمرة الأولى إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:37
ريال مدريد يقصي ليفربول... وتأهل تاريخي لنابولي للمرة الأولى إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
10:09
أسعار المحروقات تُحلّق...
آخر الأخبار
10:09
أسعار المحروقات تُحلّق...
2
اقتصاد
13:03
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
اقتصاد
13:03
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
3
خبر عاجل
05:39
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
خبر عاجل
05:39
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
4
خبر عاجل
08:19
بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا
خبر عاجل
08:19
بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا
5
خبر عاجل
10:50
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
خبر عاجل
10:50
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
6
صحف اليوم
01:26
دولة عربية تنوي وضع مبلغ مالي ضخم بمثابة وديعة مصرفية للبنان (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:26
دولة عربية تنوي وضع مبلغ مالي ضخم بمثابة وديعة مصرفية للبنان (نداء الوطن)
7
خبر عاجل
12:38
معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس
خبر عاجل
12:38
معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس
8
حال الطقس
02:29
منخفض جوي بدءاً من العصر
حال الطقس
02:29
منخفض جوي بدءاً من العصر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store