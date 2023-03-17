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عشرة ملايين طفل في وسط منطقة الساحل في خطر بزيادة الضعف عن 2020

اليونيسف: عشرة ملايين طفل في وسط منطقة الساحل في خطر بزيادة الضعف عن 2020



أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن عشرة ملايين طفل في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بحاجة ماسة لمساعدة إنسانية، أي بزيادة الضعف عن عددهم في 2020.



وقالت المديرة الإقليمية لليونيسيف لمنطقة غرب ووسط إفريقيا ماري بيار بوارييه في بيان إن "الأطفال يقعون بشكل متزايد وسط النزاعات المسلحة، كضحايا للاشتباكات العسكرية المتصاعدة أو لمجموعات مسلحة غير حكومية".