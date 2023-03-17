روسيا تعتبر إصدار مذكرة التوقيف بحق بوتين قرارا "باطلا قانونيا"

وصفت روسيا الجمعة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونيا"، بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".





وتابعت زاخاروفا أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة.