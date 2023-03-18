الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بركان ميرابي في إندونيسيا ينفث حممًا منصهرة

أخبار دولية
2023-03-18 | 08:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بركان ميرابي في إندونيسيا ينفث حممًا منصهرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بركان ميرابي في إندونيسيا ينفث حممًا منصهرة

بركان ميرابي في إندونيسيا ينفث حممًا منصهرة

واصل بركان ميرابي الإندونيسي، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، نفث الأدخنة والحمم البركانية المنصهرة السبت غداة ثورانه.
  
وأظهرت صور من مرصد بركان ميرابي تدفق الحمم البركانية من فوهة البركان وعمودًا كبيرًا من الدخان الأسود يرتفع حتى 1300 متر من قمته خلال الليل. 
     
والسبت، واصل ميرابي نفث الرماد الساخن مع ظهور الحمم المنصهرة. 
      
وفي بيان، حذرت الوكالة الوطنية للبراكين السكان من التعرض للرماد البركاني المتساقط وتدفقات الحمم البركانية، خصوصًا إذا هطلت الأمطار قرب فوهة البركان. 
      
وثار ميرابي الأسبوع الماضي نافثًا مواد بركانية حتى ارتفاع 3000 متر فوق قمته وتضررت ثماني قرى على الأقل جراء الرماد.
    
وقدر علماء البراكين الأسبوع الماضي أن البركان يمر بالمرحلة الأكثر نشاطًا منذ العام 2021. 

أخبار دولية

بركان

إندونيسيا

LBCI التالي
ترامب يقول إنه يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو إلى التظاهر
عراق 2050 ازدهار واستقرار وعودة لبغداد الحضارة والريادة (الشرق الأوسط)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-11

قرى بأكملها غطاها الرماد بعد انفجار بركان ميرابي في إندونسيا

LBCI
منوعات
2023-03-11

الحكم بالسجن على مسؤولَين في حادثة التدافع الدموية في ملعب كرة قدم في إندونيسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-06

11 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة في إندونيسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-04

قتلى جراء حريق في مستودع وقود في إندونيسيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:10

الحكم على شخصين بالإعدام في إيران على خلفية الهجوم على مرقد ديني في شيراز

LBCI
أخبار دولية
09:59

بوتين يزور القرم في ذكرى ضمها

LBCI
أخبار دولية
09:53

برلين وطوكيو تعتزمان تعزيز علاقاتهما في الأمن الإقتصادي والدفاع

LBCI
أخبار دولية
09:16

وزير خارجية تركيا يعلن من القاهرة عن لقاء مرتقب بين السيسي وإردوغان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:55

خضر أكد للـLBCI رفضه لمشاريع البنى التحتية في مخيمات النزوح السوري

LBCI
أمن وقضاء
09:16

قوى الأمن: توقيف سارق محولات كهربائية في جب جنين

LBCI
خبر عاجل
06:31

الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا

LBCI
خبر عاجل
09:10

إرتفاع بأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:45

مخزومي دعا السياسيين من دار الفتوى إلى التعاون لإيجاد الحل

LBCI
أخبار لبنان
08:02

بوشكيان: لبنان لا ينقصه طاقات بشرية

LBCI
أخبار لبنان
07:55

خضر أكد للـLBCI رفضه لمشاريع البنى التحتية في مخيمات النزوح السوري

LBCI
خبر عاجل
06:31

الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

بين الامارات وايران العلاقات تسير على قدم وساق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

مستحقات الاطباء خسرت قيمتها ولا تزال محتجزة بين وزارتي الصحة والمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

جولة الوفد الاوروبي الثانية انتهت فهل يواجه سلامة القضاء الفرنسي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

توتال حسمت خيار منصة الحفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواجهاتٌ نارية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:10

إرتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

توتال حسمت خيار منصة الحفر

LBCI
حال الطقس
02:59

منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
06:31

الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

قبرص مستاءة وميقاتي يزورها الثلثاء

LBCI
صحف اليوم
01:17

وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً... (الأخبار)

LBCI
منوعات
07:30

بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!

LBCI
صحف اليوم
01:24

"توتال" تتحرك وتوقعات إيجابية حول الكهرباء.. (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة