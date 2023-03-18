ترامب يقول إنه يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو إلى التظاهر

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري "توقيفه" الثلاثاء بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016 ودعا الأميركيين إلى التظاهر.وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثا عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.