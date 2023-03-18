بوتين يزور القرم في ذكرى ضمها

بوتين يزور القرم في ذكرى ضمها

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم السبت في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية في عام 2014، حسبما أعلن التلفزيون الروسي العام.



وفي زيارة مفاجئة إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، زار بوتين مدرسة للفنون بصحبة الحاكم المحلي ميخائيل رازوجاييف، وفقًا لصور بثتها قناة روسيا-1 التلفزيونية.



وكتب رازوجاييف على تلغرام: "يعرف رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين كيف يصنع مفاجأة، بالمعنى الجيد للكلمة".



وأكد أنه كان من المقرر إفتتاح مدرسة فنون للأطفال السبت بمشاركة الرئيس الروسي عبر الفيديو.



وقال رازوجاييف: "فلاديمير فلاديميروفيتش جاء شخصيًا، وقاد سيارته بنفسه، لأنه في يوم تاريخي مثل اليوم، يكون دائمًا إلى جانب سيفاستوبول وشعبها".