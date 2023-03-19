كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

أطلقت كوريا الشمالية اليوم، صاروخا بالستيا وفقا لوكالة أنباء يونهاب، في أحدث عملية إطلاق تتزامن مع إجراء سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات.



ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة في سيول أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي"، التسمية الكورية لبحر اليابان.