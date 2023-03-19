الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة الخارجية الفرنسية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين أمر "بالغ الأهمية"

أخبار دولية
2023-03-19 | 00:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة الخارجية الفرنسية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين أمر &quot;بالغ الأهمية&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزيرة الخارجية الفرنسية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين أمر "بالغ الأهمية"

شدّدت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا في مقابلة تُنشر اليوم، على أنّ إصدار المحكمة الجنائية الدولية الجمعة مذكرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا هو قرار "بالغ الأهمّية". 
   
ورأت كولونا في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعيّة، أنّ "هذا القرار في منتهى الأهمّية لأنّه يعني أنّ أيّ شخص مسؤول عن جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانيّة يجب أن يُحاسَب بغض النظر عن وضعه أو منصبه".
   
وقالت: "لا توجد أيّ حلقة في السلسلة يمكنها أن تعتقد الآن أنها ستُفلِت من العدالة، وهذا يجب أن يدفع كثيرين إلى التفكير. لذلك فإنّ هذا القرار يمكن أن يُغيّر مجرى الأحداث". 
    
وقالت المحكمة إنّ مذكّرة التوقيف جاءت على خلفيّة "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة" منذ بدء الغزو.
 
ورُحِّل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الغزو في 24 شباط 2022، وفق كييف، ووُضِع كثير منهم في مؤسّسات ودور رعاية.
  
ورفض الكرملين قرار المحكمة، واصفًا إيّاه بأنّه "باطل" لأنّ روسيا ليست طرفًا في الجنائيّة الدوليّة.
 
في المقابل، رحّبت أوكرانيا التي مزّقتها الحرب بإعلان المحكمة، واعتبر رئيسها فولوديمير زيلينسكي أنّ القرار "تاريخي".
     
وعلّقت كولونا على ذلك بالقول إنّ "فرنسا تدعم المحكمة، وتُساعد العدالة الأوكرانيّة من خلال إرسال فرق متخصّصة إلى الميدان لتوثيق الانتهاكات أو التعرّف إلى الضحايا". 
     
ورداً على سؤال في شأن تسليم سلوفاكيا 13 مقاتلة من طراز ميغ-29 لأوكرانيا، وأربعٍ أُخَر من جانب بولندا، أجابت الوزيرة الفرنسيّة أنّ "كل ما يساعد أوكرانيا مفيد".
     
وقالت: "الدول التي لديها معدّات سوفياتيّة يعرفها الأوكرانيّون، كانت قادرةً على اتّخاذ هذا القرار (...)".
     
وأضافت: "لمواجهة الهجوم الروسي، يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على المقاومة بالوسائل المتاحة حاليًّا". 
   
وفي ما يتعلّق بتسليم فرنسا طائرات مقاتلة أكثر تطوّرًا في المستقبل، قالت كولونا: "من حيث المبدأ، قال رئيس الجمهوريّة ووزير الجيوش إنّه ليست هناك مُحرّمات" في هذا الإطار.

أخبار دولية

كاترين كولونا

المحكمة الجنائية الدولية

مذكرة توقيف

بوتين

LBCI التالي
صربيا وكوسوفو تفشلان في توقيع اتفاق لتطبيع علاقاتهما
آلاف الإسرائيليين يحتجون للأسبوع الحادي عشر على مشروع إصلاح قضائي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-17

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية غزو أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-23

فرنسا: محاكمة بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية "احتمال" قائم

LBCI
أخبار دولية
01:10

بوتين زار ماريوبول

LBCI
آخر الأخبار
00:44

الكرملين: بوتين زار ماريوبول بعد القرم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:38

مقتل 17 شخصا في حادث تحطم حافلة في بنغلادش

LBCI
أخبار دولية
01:10

بوتين زار ماريوبول

LBCI
أخبار دولية
01:07

صربيا وكوسوفو تفشلان في توقيع اتفاق لتطبيع علاقاتهما

LBCI
أخبار دولية
00:52

آلاف الإسرائيليين يحتجون للأسبوع الحادي عشر على مشروع إصلاح قضائي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-03-16

شهران حاسمان: انتخاب رئيس أو نهاية مأساوية حتمية (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-06

الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط: سنبدأ باستيفاء أتعابنا مباشرةً من المرضى ابتداءً من 2023/3/15

LBCI
حال الطقس
2023-03-14

منخفض جوي يسيطر على أجواء لبنان.. ويستمر لغاية صباح الخميس

LBCI
امن وقضاء
2023-03-17

تدابير سير في بيروت تزامناً مع "سباق السّيدات السّنوي"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

Grand Prix جدة أكثر من مجرد جولة في بطولة العالم في الفورمولا وان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

مصر وتركيا... عهد جديد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:01

من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط... شغف بودا يسحر الحاضرين في قصر الإمارات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

في صور... مد جسور الثقافة والفن بين إيطاليا ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

أمسيات بيروت للرسوم المتحركة فعالية تقدم مواهب لبنانية في هذا النوع من الإبداع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

أنشطة فنية وثقافية في إطار فعالية جونية مدينة فرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

حملة We Miss Lebanon إلى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

إليكم ما شهده إجتماع السعودية وفرنسا حول الملف اللبناني…

LBCI
أخبار لبنان
14:00

أبو فاعور: لالتقاط إيجابيات الإتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى تفاهم على رئيس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:10

إرتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
07:30

بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!

LBCI
خبر كاذب
18:10

هل هذه هي ورقة المليون ليرة لبنانية؟

LBCI
أمن وقضاء
16:07

إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته

LBCI
خبر عاجل
06:31

الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا

LBCI
أمن وقضاء
15:51

ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟

LBCI
فنّ
06:35

جو القارح يفاجئ المتابعين بصورته مع ابنه: "علّموهم يحبّوا لبنان"

LBCI
فنّ
07:14

ابنا أصالة نصري مع طارق العريان ونيكول سعفان في أوّل ظهور لهم معاً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة