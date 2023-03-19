سبعة قتلى في كمين نصبه مسلحون للجيش المكسيكي

قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص يشتبه في أنهم أفراد في عصابة إجرامية وعسكريان في تبادل لإطلاق النار بعد أن نصب مسلحون كمينا لوحدة عسكرية في جنوب غرب المكسيك، وفق ما أفادت السلطات ليل السبت.ودارت المواجهة بعد ظهر الجمعة في منطقة إل بيسكادو الجبلية في ولاية غيريرو التي يصعب الوصول إليها وهي مسرح نزاعات بين جماعات إجرامية.وذكر تقرير للجيش أن وحدة عسكرية "تعرضت لهجوم من نحو 18 مدنيا مسلحا على متن مركبتين" جرى إثره تبادل لإطلاق النار.وقتل خمسة مسلحين وعسكريان فيما أصيب شخصان بالرصاص.ووفق السلطات المحلية، من المحتمل أن المهاجمين أعضاء في "لافاميليا ميتشواكانا" التي كانت سابقا واحدة من أقوى عصابات المخدرات في المكسيك لكنها فقدت الكثير من نفوذها بعد توقيف قادتها.لكن هذا الكارتل يعمل على إعادة تجميع صفوفه وشارك في حوادث عنف مختلفة.ويقاتل "لافاميليا ميتشواكانا" كارتل "لوس تيكيليروس" الإجرامي للسيطرة على المنطقة التي يمارسان فيها تهريب المخدرات والابتزاز والخطف.غيريرو واحدة من أفقر ولايات المكسيك، وتعاني منذ سنوات من العنف المرتبط بالحروب بين عصابات المخدرات التي تقاتل من أجل السيطرة على إنتاج الماريخوانا والأفيون وتهريب المخدرات.وقُتل أكثر من 350 ألف شخص في أنحاء المكسيك في دوامة إراقة الدماء منذ أن نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات عام 2006، وفق الأرقام الرسمية.